Los pobladores de Piura no se quisieron quedar atrás y prepararon un homenaje con el baile de Los Caporales, a su patrona la Virgen de La Candelaria, a través de una velada artística, un pasacalle y el concurso regional, que fue del deleite de los asistentes.

“Todos los años se celebra en la ciudad de Puno, con mucha fe y devoción la fiesta de La Candelaria, donde muchas agrupaciones la veneran en su tierra puneña, pero hay muchos grupos que por diferentes motivos no pueden asistir y nace la idea de difundir el amor y la fe a la “Mamacha Candelaria” desde nuestro querido Catacaos” , dice Willy Sullón, de la agrupación folcórica El Arte de Danzar, organizadora del evento.

PUEDES VER:

DEL CONCURSO

Esta es la segunda vez en la parte norte del Perú que tuvo gran acogida y debido a la inquietud de los participantes se realizó en dos sedes. El viernes 13 se le rindió homenaje en el frontis de la municipalidad distrital de Catacaos, con bailes y bombardas.

Al día siguiente, se realizó el gran pasacalle, que partió desde la comuna piurana rumbo al coliseo de la Urb. San Ramón, donde los grupos dieron rienda suelta al concurso, teniendo la presencia de la imagen venerada.

Fue una gran fiesta contagiante, que reunió música, danza y devoción y que tuvo la presencia de la banda invitada “Encuentros”

El próximo año han elegido para la velada al grupo Legendarios Sambos Caporales filial Piura y el pasacalle y concurso a la Fraternal Cultural Señores Caporales.

MIRA ESTO: Decenas de parejas dan vida al Concurso Nacional “El Tallán de Oro”

GANADORES

“Cada año se va acrecentando las agrupaciones que vienen a rendir homenaje a La Candelaria , el próximo se han comprometidos agrupaciones como Los Tobas, Tinkus, Morenada y otras danzas folklóricas afines a la fiesta de la Candelaria” , dijo el promotor cultural.

Este año participaron Caporales Brillantes, Virgen de la Merced, Sambos Caporales del Norte, Real Pasión, Pasiones Peruanas, Orígenes de Mi Tierra, Orgullo de mi tierra, entre otros.

El ganador de las agrupaciones en trajes de luces, fue los Caporales Pasiones Peruanas y, en segundo lugar, Los Caporales Virgen de la Merced.