Decenas de parejas de todo el país estarán presentes hoy en el Concurso Nacional de Los Caporales “El Tallán de oro”, que organiza la agrupación “El arte de danzar” en el coliseo Pirilo Gómez en Catacaos y contará con la animación de la “Chinita” Cinthia Poma.

Los bailarines participarán en las modalidades de unipersonal (en macho y caporalita); parejas caporal y ballet caporal en las categorías infantil, juniors y adultos.

Delegaciones de varias regiones estarán en el espectacular concurso que anualmente realiza la agrupación piurana, alentadas por las barras que serán predominantes en la elección de los ganadores ante un jurado calificador de primera clase.

EL BAILE

La danza Los Caporales es un baile folclórico practicada en Sudamérica, principalmente en Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. Se dice que representa a la saya afroboliviana y de la danza de los “negritos” o “Tundiqui”.

Cabe resaltar que la agrupación cataquense el “Arte de danzar” ha cumplido 25 años de difundir el folclore nacional e internacional, bajo el lema “porque hacemos algo más que danzar“ y que hoy será anfitrión de la popular danza.