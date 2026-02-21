Buscando incentivar el diseño y la técnica tradicional de la filigrana en sus diferentes usos, la comuna de Catacaos convoca al IV Concurso de Filigrana denominado “Hilarte”.

Está dirigido a todos los artesanos cataquenses con Registro Nacional de Artesano y comprometidos en el objetivo de promover, reconocer y preservar la técnica tradicional de la filigrana, expresión artesanal declarada Patrimonio Cultural de la Nación el año 2010.

PUEDES VER: Los caporales rinden homenaje a la Virgen de La Candelaria en Piura y Catacaos

DEL CONCURSO

El tema, diseño, concepción y composición es libre. Las piezas deben ser diseñadas y confeccionadas exclusivamente para el concurso y entregadas en la Oficina de Información turística hasta el 9 de marzo.

La comuna dará a conocer a los ganadores el 14 de marzo, cuyo primer puesto ganará un premio de S/7,000, el segundo lugar S/5,000 y tercero S/ 3,000, siendo calificados por un jurado especial.

Éste estará integrado por un artesano de recorrida trayectoria, un representante de la Universidad de Bellas Artes Ignacio Merino, otro de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y un representante de la Facultad de Ingeniería de la UDEP, cuyo fallo será inapelable.