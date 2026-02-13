Se recordó el primer año del fallecimiento del gran cantautor, compositor y maestro en la guitarra, Marino Hilarión Vílchez Campoverde, conocido artísticamente como “Lary Vílchez”, quien dejó una huella imborrable en la difusión de la música criolla en la región.

Fue el Instituto de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Piura, donde formó por 23 años ininterrumpidos a destacados cultores musicales, que le tributó un homenaje con cantos, bailes y danzas.

Los familiares, amigos y exalumnos participaron de una misa solemne realizada en la Capilla Universitaria “María Trono de la Sabiduría” y, posteriormente, un concierto musical en el Centro Cultural “Arturo Davies Guaylupo”, en honor a su legado artístico y su amor por la guitarra.

DESTACADO

“Lary Vílchez Campoverde dedicó más de cincuenta años a la promoción de la cultura musical, fue un maestro muy excepcional con la guitarra y un destacado compositor de bellas letras que hoy nos hace recordar, pero sobre todo un gran formador de talentos durante 23 años como director artístico de la Peña Criolla de la UNP, que hoy lleva su nombre“, sostuvo Socorro Alcas, jefa del instituto.

Cabe señalar que Lary Vílchez fue un ejemplo de perseverancia y amor a la música. Con su guitarra generó alegrías sin igual y a su gran talento musical se suma la calidad de ser humano que fue en vida.

Fue uno de los virtuosos músicos cataquenses quien desde su juventud destacó en el arte de la música, era un especialista en tocar la guitarra, profesión heredada de sus tíos maternos, como don Segundo Campoverde Celi, quienes le inculcaron el amor a la música criolla.

El compositor y músico fue declarado “Hijo Predilecto de Catacaos”, y se convirtió en un orgullo para Piura, se codeó con otros grandes guitarristas como Mario Orozco, Coco Vega, y ha acompañado a destacados artistas.