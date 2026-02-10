Las bellas cantantes de Corazón Serrano se lucieron por todo lo alto con un vestuario increíble y extraordinario la noche del último sábado 7, algo que los ha definido a lo largo de todo este camino y nos recuerda que los sueños se trabajan y se cumplen.

EL ESPECTÁCULO

La agrupación se sintió agradecida con los miles de seguidores que estuvieron presentes. “Muchas gracias a todos, por acompañarnos y ser parte de este sueño, un sueño que empezó hace 33 años y que se extiende hoy por el Perú y el mundo” , dijeron en las redes sociales

Hubo, además, un gran despliegue técnico y visual sin precedentes en el género musical y donde la orquesta de los hermanos Guerrero-Neira realizó una velada cargada de nostalgia, euforia y un repertorio con sus mejores éxitos modernos, sin faltar las clásicas cumbias sanjuaneras.

Las voces femeninas de Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina, Yrma Guerrero, Cielo Fernández, Lesly Águila, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Kiara Lozano y Milagros Díaz brillaron en el escenario ante el aplauso multitudinario de su público que las aclamó repetidas veces.

LOS INVITADOS

Entre los invitados especiales internacionales estuvieron la estrella argentina María Becerra y también Pedro Capó, así como la legendaria agrupación boliviana Los Kjarkas, quienes aportaron el toque andino y romántico.

Entre los artistas nacionales se lucieron William Luna y la salsera Yahaira Plasencia, quienes añadieron matices de folclore y salsa, demostrando la versatilidad musical de la velada.

La celebración de los 33 años en el corazón del pueblo culminó entre fuegos artificiales y el coro unísono de miles de fans de esta agrupación que, pese al paso de las décadas, su conexión con el pueblo peruano se mantiene intacta.