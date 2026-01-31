La joven escritora Giannina Jazmín Morales Vilchez, alumna de la I.E. Manuel Scorza del Nuevo Tallán, representará a la provincia de Piura en el XVII Congreso Internacional Literario de Jóvenes Escritores Latinos a realizarse en Guatemala.

Con apenas 15 años, Giannina es autora del libro “Florecer es recordar con amor: Historias y poemas del corazón”, una obra que destaca por su sensibilidad, talento literario y profundo compromiso.

Ella escribe con el corazón y se convierte en un ejemplo de disciplina, persistencia y amor por los sueños a alcanzar a su edad. Representará a la UGEL La Unión en esta cita internacional.

PRESENTA LIBRO

Los piuranos y en especial de su centro poblado vienen brindándole un especial reconocimiento por este logro tras presentar su libro “Florecer es recordar con amor”.

Giannina Jazmín es apoyada por un equipo de docentes y coordinadores y está convencida de convertir las metas en realidad. Ella espera que estete libro sea el inicio de un camino lleno de crecimiento, letras y propósito.

Mientras tanto el alcalde Javier More Vílchez, le hizo entrega de la bandera del distrito y un aporte económico que cubrirá parte de sus gastos en el viaje a Guatemala donde representará a nuestra región.