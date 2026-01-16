El arte, la reflexión y el conocimiento marcarán la agenda cultural de este inicio de año, donde el Centro Cultural de la Universidad de Piura (UDEP) brinda una variada programación de conversatorios, talleres, cursos formativos y conciertos, dirigidos a todo el público piurano.

A los interesados al aprendizaje y el disfrute cultural, el sábado 24, el Centro Cultural abrirá espacio al arte ancestral con el taller de cerámica, dictado por reconocidos alfareros de Chulucanas, quienes compartirán sus técnicas y saberes tradicionales.

PUEDES VER: Piuranos se confundieron entre alfareros y la gastronomía

ALFARERÍA

Las personas que quieran transformar la arcilla en arte y vivir la experiencia de crear con sentido un producto artístico, el Centro Cultural UDEP y FIAD invitan al Taller de Cerámica, una experiencia práctica donde elaborarás diversos objetos en arcilla.

Ellos serán guiados por los maestros alfareros de la provincia de Chulucanas-Morropón, que son los referentes del arte cerámico peruano, y que estarán presentes este sábado 24, a partir de las 10:00 a.m., en el aula CPA del Campus de la Universidad de Piura. Los interesados podrán hacerlo con una inversión de S/ 30.00 que incluye materiales.

La agenda continúa el día 27, con el curso “Psicología del tirano desde la perspectiva filosófica de Platón”, a cargo del Dr. Roberto Rivadeneyra, y culmina el jueves 29, con el concierto instrumental “The Beatles”, un recorrido musical por los clásicos de la legendaria banda británica.

MIRA ESTO: El “Gran Rumitana” brindó grandioso recital de piano en el Club Grau de Piura

EN FEBRERO

El 5 de este mes, se dictará el tema “Música: ritmo, melodía y expresión”, a cargo del músico profesional Mauricio Nakada; el 11 “Arquitectura de la inteligencia emocional”, con Óscar Morales; y el 16, el curso “Cambio climático y desarrollo sostenible”, a cargo de la magíster Milagros León.

“En la Universidad de Piura las puertas están abiertas para ofrecer actividades culturales pensadas para la formación, el disfrute y el diálogo” , destaca Cecilia López, representante del Centro Cultural de la UDEP.

Las inscripciones se realizan a través de los enlaces publicados en las redes sociales institucionales. Más información a través del número 073-284500, anexo 3714; o al WhatsApp 966-672-230.