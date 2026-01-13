Los jueves culturales que ofrece el centenario Club Grau, fue una ocasión especial e inolvidable para disfrutar de una exhibición de piano y saxofón, que se unieron para crear una experiencia íntima y cargada de emoción y música.

Un recorrido musical lleno de sensibilidad, ritmo y pasión, envolvió al público en un ambiente elegante y especial. Esto fue interpretado por los artistas Jordán Aaron Alvarado García (saxofón) y Alexander Chinchay Silupú (piano).

COMPOSITOR

Chinchay Silupú, conocido artísticamente como “El gran Rumitana”, es un pianista en la Orquesta Sinfónica de Piura desde hace 4 años, se desempeña en en la enseñanza, arreglos y transcripción musical. Además, dirige un conjunto de cámara, tanto coral y orquestina, teniendo un perfecto dominio del instrumento.

El destacado artista y compositor de obras como “Espejos andinos” se presentó en el evento “Pianista del futuro”, en el Teatro Nacional de Trujillo, y también ha escrito y ha presentado su primera ópera llamada “Atabalipa y el último Sinones”, una obra de gran formato inspirada en una ancestral leyenda piurana.