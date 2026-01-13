El destacado músico Alexander Chinchay Silupú deleitó al público en un gran espectáculo.
El destacado músico Alexander Chinchay Silupú deleitó al público en un gran espectáculo.

Los jueves culturales que ofrece el centenario Club Grau, fue una ocasión especial e inolvidable para disfrutar de una exhibición de piano y saxofón, que se unieron para crear una experiencia íntima y cargada de emoción y .

Un recorrido musical lleno de sensibilidad, ritmo y pasión, envolvió al público en un ambiente elegante y especial. Esto fue interpretado por los artistas Jordán Aaron Alvarado García (saxofón) y Alexander Chinchay Silupú (piano).

COMPOSITOR

Chinchay Silupú, conocido artísticamente como “El gran Rumitana”, es un pianista en la Orquesta Sinfónica de Piura desde hace 4 años, se desempeña en en la enseñanza, arreglos y transcripción musical. Además, dirige un conjunto de cámara, tanto coral y orquestina, teniendo un perfecto dominio del instrumento.

El destacado artista y compositor de obras como “Espejos andinos” se presentó en el evento “Pianista del futuro”, en el Teatro Nacional de Trujillo, y también ha escrito y ha presentado su primera ópera llamada “Atabalipa y el último Sinones”, una obra de gran formato inspirada en una ancestral leyenda piurana.

