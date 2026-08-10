Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali. Autoridades reportaron heridos y daños en edificaciones en el oeste del país, aunque inicialmente no se precisó el número de personas afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situaron la magnitud del movimiento telúrico en 7,4. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y tuvo una profundidad aproximada de 100 kilómetros.

No se emitió una alerta de tsunami tras el terremoto.

Reportan heridos y daños en Chocó tras el terremoto

La gobernadora de Chocó informó a través de X que en Quibdó, capital del departamento, se registraron “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

Hasta los primeros reportes, las autoridades no habían precisado la cantidad de heridos ni ofrecido un balance definitivo de los daños provocados por el movimiento sísmico.

Medios locales difundieron imágenes que mostraban daños y desprendimientos en fachadas de edificios.

Cali reporta afectaciones tras sismo de magnitud 7,4

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” y señaló que las autoridades estaban utilizando drones para monitorear los daños.

El terremoto se sintió con mayor intensidad en el oeste de Colombia, donde se encuentra el departamento de Chocó.

Las autoridades continuaban evaluando las estructuras afectadas y las posibles consecuencias del movimiento telúrico.

Edificios fueron evacuados en Bogotá

El terremoto también fue percibido con fuerza en Bogotá. Periodistas de la agencia AFP observaron la evacuación de edificios tras el movimiento.

Varias personas salieron a las calles mientras se escuchaban sirenas en diferentes sectores de la capital colombiana.

El movimiento sísmico trascendió las fronteras de Colombia y también fue percibido en Quito, Ecuador, y en Panamá, según los primeros reportes.