Arequipa amaneció este lunes con cielo nublado, mientras que en las zonas altas de la región se registraron nevadas. La presencia de nieve fue reportada en Imata, sectores de las carreteras que conectan Arequipa con Puno y Cusco. En tanto, en localidades costeras de la provincia de Camaná, como Ocoña, se presentaron lluvias.

El panorama responde a las condiciones meteorológicas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que mantiene un aviso por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país.

De acuerdo con la Dirección Zonal 6 del SENAMHI, desde el domingo 9 hasta el martes 11 de agosto se prevé la ocurrencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvia en diferentes sectores de la región Arequipa.

Las precipitaciones más significativas se esperan en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde podrían registrarse nevadas. Asimismo, se prevé la caída de granizo en zonas situadas sobre los 2.800 metros de altitud.

Estas condiciones estarán acompañadas de abundante cobertura nubosa durante el día, descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora.

Las provincias de Arequipa comprendidas en el pronóstico son La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Caravelí y Arequipa, por lo que se recomienda a la población de las zonas expuestas tomar precauciones, especialmente durante los desplazamientos por las vías de la sierra.