Las ediciones 38, 39 y 40 de Perumin se realizarán en Cerro Juli durante los años 2027, 2029 y 2031, respectivamente, luego del convenio suscrito hoy entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El acuerdo contempla una inversión de S/9 millones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del campo ferial.

El gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez explicó que los recursos serán destinados exclusivamente a intervenciones en Cerro Juli, entre ellas mejoras en los sistemas de agua y desagüe, servicios higiénicos, cercos, accesos, estacionamientos e instalaciones eléctricas.

“Estos 9 millones de soles van a ser inversión directa sobre la base de los proyectos que vamos a priorizar para que sean ejecutados estrictamente en el centro de convenciones”, señaló Sánchez. Las obras serán programadas antes de cada edición de Perumin y, de acuerdo con el gobernador, las mejoras permanecerán en el recinto para su uso posterior.

Por su parte, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Juan Carlos Ortiz, señaló que se evaluará convertir algunas estructuras que actualmente son temporales en infraestructura permanente.

Entre ellas está el espacio principal para conferencias, que tiene capacidad para entre 1,500 y 2,000 personas y actualmente se instala como una carpa durante Perumin. La propuesta es que este espacio pueda permanecer en Cerro Juli y ser utilizado durante todo el año.