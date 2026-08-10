La noche del sábado por inmediaciones del Cementerio General de Chincha transeúntes reportaron que había una persona de sexo masculino sentado en el suelo, sin dar señales de vida.

Sentado en la zona

Los efectivos de patrullaje integrado acudieron al lugar y evidenciaron que el ciudadano estaba muerto. El área fue restringida para las diligencias correspondientes a cargo de la policía y el fiscal de turno, que dispuso trasladar el cadáver a la morgue para la necropsia que permita conocer la causa de la fatalidad.

Los testigos refirieron que el infortunado era conocido como “borrao”, morador del pueblo joven Túpac Amaru. Asimismo, solicitaron al municipio de Chincha que intervenga los locales de venta de licor, ya que, son varios los parroquianos fallecidos en el sector por la ingesta de bebidas alcohólicas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO