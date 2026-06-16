fue encontrado sin vida la mañana de este 15 de junio en la cuadra 2 de la calle Nicolás de Piérola,

Deceso en la vía pública

La víctima fue identificada como Luis Alberto Vega Astoquilca, conocido entre vecinos y allegados como “El Chino Vega”.

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Chincha acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

Por disposición del Ministerio Público, se efectuó el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue, donde se realizarán los exámenes correspondientes que permitan esclarecer el caso.

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