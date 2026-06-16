Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida la mañana de este 15 de junio en la cuadra 2 de la calle Nicolás de Piérola, en las inmediaciones del mercado de pescado de Chincha Alta.

Deceso en la vía pública

La víctima fue identificada como Luis Alberto Vega Astoquilca, conocido entre vecinos y allegados como “El Chino Vega”.

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Chincha acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

Por disposición del Ministerio Público, se efectuó el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue, donde se realizarán los exámenes correspondientes que permitan esclarecer el caso.

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