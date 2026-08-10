Cuatro jóvenes peruanos fueron repatriados al país luego de que fueron llevados a Rusia, mediante engaños, para pelear en la guerra contra Ucrania.

Así lo dio a conocer Cancillería a través de un comunicado oficial difundido en la víspera. La entidad precisó que los connacionales estaban en situación de vulnerabilidad, y ya se encuentran a salvo con sus familias.

Según se informó, la Sección Consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa gestionó el retorno de los connacionales, dos de los cuales lograron escapar del reclutamiento forzoso al que habían sido sometidos.

Los otros dos fueron atendidos por la representación diplomática a fines de julio.

Situación

Cancillería precisó que la atención de los jóvenes contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud. Con estos casos, son 31 los peruanos que han sido evacuados de la zona de conflicto: 28 regresaron al Perú y tres permanecen en Europa por decisión propia.

La situación refleja un problema que afecta a decenas de compatriotas que viajaron a Rusia atraídos, en algunos casos, por falsas ofertas de trabajo en el lejano país.

La Cancillería informó que, oficialmente, se conoce de 459 peruanos enlistados. De estos, 11 han fallecido, 114 permanecen desaparecidos y tres fueron capturados por las fuerzas ucranianas.

Ante este panorama, el Gobierno exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar por ofertas de empleo que podrían encubrir redes de trata de personas y reclutamiento irregular. También recordó que prestar servicio militar para un Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano.