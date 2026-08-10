Un automóvil Hyundai de color plomo cayó al río Mantaro la mañana de este lunes en el sector Huanchán, conocido como “Tierra Negra”, en la salida de La Oroya hacia Huancayo. La unidad habría terminado en el cauce tras caer desde una altura superior a los 30 metros.

Hasta el momento, no se ha confirmado que alguno de los ocupantes haya logrado salir del vehículo. De manera preliminar, se presume que tres personas podrían encontrarse dentro de la unidad, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El fuerte caudal del río dificulta las labores de rescate. Según información recogida en la zona, el nivel del Mantaro se habría incrementado debido a las lluvias registradas durante las últimas horas.

Personal del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y trabajadores de DEVIANDES se encuentran en el lugar realizando labores de búsqueda para determinar si existen personas atrapadas en el automóvil.