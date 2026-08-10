Veco Jordy Rios Quishityo, de 28 años, permanece desaparecido en el río Perené luego de rescatar a dos menores de edad que eran arrastrados por la corriente. El hecho ocurrió en la comunidad nativa Impitato Cascada, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, región Junín.

Según el relato de su esposa, el joven se encontraba trabajando cerca de la ribera cuando escuchó gritos de auxilio provenientes del río.

Al acercarse a la orilla, observó que dos menores estaban siendo arrastrados por la corriente. Ante esta situación, ingresó al río para auxiliarlos.

Logró rescatar a los dos menores, pero fue arrastrado por el río

Veco Jordy consiguió alcanzar a los menores y ponerlos a salvo. Sin embargo, cuando intentaba salir del río, no logró vencer la fuerza de la corriente y desapareció en las aguas.

Su esposa habría presenciado lo ocurrido y posteriormente comunicó la desaparición del joven, mientras pobladores de la zona iniciaron acciones para tratar de localizarlo.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se había reportado la ubicación de Veco Jordy Rios Quishityo.

Piden apoyo a comunidades ubicadas río abajo

Ante la desaparición, se solicitó la colaboración de pobladores y comunidades asentadas a lo largo del río Perené para ampliar la búsqueda.

El pedido se dirige especialmente a habitantes de El Milagro, Aoti, Napati, Chontaquiari y Puerto Ocopa, localidades situadas río abajo.

Los familiares y pobladores solicitaron que cualquier información que pueda contribuir con la ubicación del joven sea comunicada inmediatamente a las autoridades de la zona.