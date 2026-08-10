La empresa de transporte ETUPSA 73 mantiene suspendido su servicio por tercer día consecutivo luego del ataque a balazos contra su patio de maniobras, ubicado en Villa María del Triunfo. Las unidades permanecen estacionadas mientras conductores y cobradores esperan condiciones de seguridad que les permitan volver a cubrir sus recorridos.

La paralización afecta a los pasajeros que utilizan diariamente esta empresa para trasladarse entre Lima Sur y el Cercado de Lima. ETUPSA 73 cuenta con las líneas A y 1, cuyos recorridos conectan San Martín de Porres con distintos sectores de Lima Sur.

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Empresa de transporte ETUPSA no saldrá a trabajar tras sufrir atentando



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Trabajadores esperan garantías para volver

La decisión de mantener las unidades dentro del establecimiento responde al temor de los trabajadores de convertirse nuevamente en blanco de ataques durante sus jornadas. Conductores y cobradores recibieron la disposición de no salir a trabajar hasta que existan garantías que permitan su regreso al patio de maniobras al finalizar sus recorridos.

Un conductor consultado por el equipo periodístico prefirió no brindar declaraciones públicas, pero confirmó que la instrucción es mantener suspendidas las actividades hasta que mejoren las condiciones de seguridad. Mientras tanto, una patrulla de Serenazgo de Villa María del Triunfo permanece en los exteriores del establecimiento.

En el ingreso al establecimiento todavía pueden observarse las marcas dejadas por el ataque, con más de 10 impactos de bala contabilizados en la zona. Una cámara de seguridad instalada por la propia empresa continúa operativa y habría registrado el momento en que dos sujetos llegaron en una motocicleta y dispararon contra el local.

Las imágenes podrían ser utilizadas durante las investigaciones para identificar a los responsables del ataque. La Policía deberá determinar también las circunstancias en las que se produjo el atentado y establecer el móvil de los disparos.

El hecho se suma a otro episodio ocurrido en junio, cuando un conductor de ETUPSA 73 fue asesinado a balazos. Este antecedente incrementó la preocupación entre quienes actualmente deben decidir si regresan a las calles para cumplir con sus recorridos.

La falta de unidades en circulación mantiene afectados a los usuarios que dependen de este servicio para movilizarse entre Lima Sur y otros puntos de la capital. Mientras tanto, los trabajadores esperan que se establezcan medidas que permitan retomar sus labores sin exponerse a nuevos ataques.