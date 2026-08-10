La ovodonación es una técnica de reproducción asistida en la que se utilizan óvulos de una donante para conseguir un embarazo. Puede convertirse en una alternativa para mujeres que, por diferentes condiciones reproductivas, presentan dificultades para lograr una gestación utilizando sus propios óvulos.

Pese a los avances de la medicina reproductiva, alrededor de este procedimiento persisten dudas y creencias que pueden influir en las decisiones de las pacientes.

Javier García-Ferreyra, embriólogo y director de EmbryoFertility (EFY), sostiene que parte de estas dudas se origina en información obtenida en redes sociales o a partir de experiencias de terceros.

“La ovodonación es un tratamiento seguro y respaldado por rigurosos controles médicos y genéticos. Lo más importante es que cada caso debe evaluarse de manera individual y con información científica”, señala García-Ferreyra.

¿El bebé tiene algún vínculo con la mujer que lleva el embarazo?

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la ovodonación está relacionado con el vínculo entre el bebé y la mujer gestante.

Desde el punto de vista genético, el óvulo aporta material genético de la donante. Sin embargo, durante el embarazo, el organismo de la gestante proporciona el ambiente uterino en el que se desarrolla el embrión.

En este proceso intervienen mecanismos epigenéticos relacionados con la regulación de la actividad de los genes. Esto no significa que el ADN aportado por la donante sea sustituido por el de la gestante, sino que el ambiente durante la gestación puede influir en cómo determinados genes se expresan.

¿La ovodonación es siempre el último recurso?

Otra creencia frecuente es que este tratamiento solo debe considerarse después de agotar todas las demás posibilidades de reproducción asistida.

García-Ferreyra explica que esto dependerá del diagnóstico de cada paciente. En determinadas situaciones clínicas, recurrir a óvulos donados puede plantearse como una alternativa con mayores probabilidades de éxito que insistir en tratamientos con óvulos propios.

Por ello, la elección no debería basarse únicamente en el número de tratamientos realizados previamente, sino en factores como la edad, reserva ovárica, antecedentes reproductivos, condición uterina y evaluación médica integral.

¿Cómo se evalúa a una donante de óvulos?

Otra preocupación habitual está relacionada con la selección de las donantes. Según el especialista, las candidatas que ingresan a un programa de ovodonación pasan por evaluaciones antes de ser aceptadas.

Estas pueden comprender exámenes médicos, hormonales, genéticos y psicológicos, de acuerdo con los protocolos aplicados por los centros de reproducción asistida.

La evaluación busca reducir riesgos y determinar la idoneidad de la candidata para participar en el proceso de donación.

¿La ovodonación garantiza conseguir un embarazo?

No. Al igual que otros procedimientos de reproducción asistida, la ovodonación no garantiza un embarazo en el 100 % de los casos.

Aunque puede presentar probabilidades de éxito mayores que tratamientos con óvulos propios en determinados perfiles de pacientes, el resultado depende de diferentes variables.

Entre ellas se encuentran las condiciones del útero, el estado general de salud de la paciente, las características embrionarias y otros factores reproductivos que deben ser evaluados por los especialistas.

¿En qué casos puede recomendarse la ovodonación?

De acuerdo con García-Ferreyra, la ovodonación puede evaluarse en mujeres con menopausia precoz, baja reserva ovárica, menopausia, edad materna avanzada, determinadas enfermedades genéticas hereditarias, ausencia de ovarios funcionales o múltiples tratamientos previos sin éxito.

La presencia de alguna de estas condiciones, sin embargo, no determina automáticamente que una mujer deba recurrir a óvulos donados. La indicación requiere una evaluación individual.

“Cada paciente tiene una historia reproductiva distinta. La decisión de recurrir a la ovodonación debe tomarse después de una evaluación médica integral, entendiendo claramente las probabilidades de éxito y las alternativas disponibles”, afirma el director de EmbryoFertility.