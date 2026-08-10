Dos adolescentes de 16 y 17 años murieron y un tercer menor resultó herido tras un ataque a balazos registrado durante la madrugada del domingo 9 de agosto en el distrito de Ventanilla, en el Callao.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta una vivienda ubicada en la avenida Prolongación Neptuno, en el asentamiento humano 24 de Junio, y dispararon desde la vía pública hacia el interior del inmueble.

En ese momento, un grupo de jóvenes se encontraba reunido en la vivienda. Tres adolescentes fueron alcanzados por los proyectiles y sus familiares los trasladaron de emergencia en mototaxis para que recibieran atención médica.

Dos adolescentes murieron durante el traslado

Los menores de 16 y 17 años fallecieron mientras eran trasladados hacia un establecimiento de salud. El tercer adolescente herido fue internado en el Hospital de Ventanilla.

Según los testimonios recogidos en la zona, los atacantes efectuaron varios disparos y escaparon rápidamente a bordo de la motocicleta.

Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Ventanilla registraron lo ocurrido en los momentos posteriores al ataque, incluida la evacuación de las víctimas.

Policía analiza cámaras para identificar a los atacantes

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.

Los agentes revisan grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas cerca de la avenida Prolongación Neptuno para reconstruir el recorrido de la motocicleta antes y después del ataque.

Peritos de criminalística también recogieron casquillos encontrados frente a la vivienda para realizar los respectivos análisis balísticos. La investigación deberá determinar el móvil del crimen y establecer si participaron otras personas.

Vecinos de Ventanilla piden mayor seguridad

Tras el doble crimen, vecinos del asentamiento humano 24 de Junio manifestaron su preocupación por los hechos de violencia registrados en el sector y solicitaron reforzar el patrullaje policial.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los atacantes ni sobre detenciones vinculadas al caso.