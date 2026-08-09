Ante la propuesta de reorganizar los feriados en el país, el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, se pronunció a favor de esta iniciativa, considerando que es “adecuada” para no perder productividad y fortalecer el turismo interno.

De acuerdo al dirigente, cuando hay feriados a mitad de semana, en el sector de construcción generalmente se detienen las labores, representando un problema operativo.

No obstante, en feriados como Año Nuevo, Fiestas Patrias, Primero de Mayo, Navidad, Santa Rosa de Lima y 8 de Octubre, el dirigente Luis Villanueva afirmó que se deben mantener las fechas originales.

Como se recuerda, el titular del MEF, Elmer Cuba, planteó mover los feriados a los lunes, con el objetivo de disminuir las interrupciones que se generan durante la semana laboral y preservar la continuidad de las actividades productivas.

El funcionario propuso trasladar al lunes más cercano aquel día festivo que actualmente cae entre martes y viernes. La finalidad es concentrar los feriados en los lunes para que las empresas puedan mantener una mayor continuidad en sus operaciones y evitar cortes durante la semana. Dicha medida generaría beneficios para el sector turismo.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Ante la proximidad del fenómeno de El Niño, Luis Villanueva expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad por factores en ciudades como Trujillo, Piura y Chiclayo. Debido al corto plazo, sostuvo que la prioridad es ejecutar labores de mitigación como la limpieza de quebradas y la descolmatación de los lechos de los ríos.

Por su parte, solicitó reunión con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, a fin de poner en la agenda las políticas laborales.

Por otro lado, anunció una movilización para el jueves 13 de agosto, bajo la premisa de que se apruebe un código de trabajo que promueva relaciones laborales justas y equitativas.