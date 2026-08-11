Este lunes quedó instalada la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, durante una sesión realizada en la Sala Fabiola Salazar Leguía del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

La reunión fue dirigida por el parlamentario Javier Cipriani (Renovación Popular), en su calidad de coordinador. También estuvieron presentes los diputados Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Tras su instalación, la sesión quedó suspendida hasta este martes, a las 11 a. m., cuando se elegirá al presidente, vicepresidente y secretario de la comisión, mediante la modalidad de “lista cerrada y votación nominal”, según informó Cipriani Thorne.

Además, el diputado señaló que la comisión “ya puede recibir”, a través de mesa de partes, “cualquier denuncia que quieran presentar” funcionarios o diputados.

“Como la comisión está habilitada, estamos a disposición para cualquier reclamo, cualquier cosa que quieran hacer”, indicó.

El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) puso su cargo como miembro de la Comisión de Ética a disposición del pleno durante la sesión de este lunes. La decisión se produjo luego de la acusación fiscal en su contra por los presuntos delitos de falsedad genérica y negociación incompatible.

“Existe un requerimiento de acusación que está llegando a un juzgado penal. ¿Qué dice el artículo 24, numeral D, del Reglamento del Congreso? Señala que no es impedimento para un diputado o un senador integrar una comisión como la de Ética. Sin embargo, en aras de que se pueda trabajar con tranquilidad y un buen clima, yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno, para que sean ustedes los que decidan mi continuidad como integrante de esta comisión”, señaló Colchado.