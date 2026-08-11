Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por una camioneta en la avenida Paseo de la República, a la altura de la estación Matellini del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, la camioneta transitaba por la referida avenida cuando otro vehículo habría realizado una maniobra para adelantarla.

Con el objetivo de evitar el impacto, el conductor de la camioneta habría realizado una maniobra repentina que lo llevó a embestir al ciclista, quien falleció en el lugar.

Testigos del accidente indicaron que el conductor descendió de la camioneta e intentó auxiliar al ciclista. Sin embargo, habría sufrido una crisis de taquicardia y tuvo que ser trasladado a una clínica para recibir atención médica.

La PNP informó que el conductor permanece internado en la Clínica Internacional de San Borja. Una vez que reciba el alta médica, será trasladado a la Comisaría PNP Villa, donde brindará su declaración sobre lo ocurrido y pasará los exámenes correspondientes.

En tanto, el conductor del otro vehículo involucrado en el accidente huyó del lugar y permanece en condición de no habido. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para dar con su paradero.