La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, conserva la delantera en la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el 93,01% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50,091% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49,909% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada por el organismo electoral a las 08:27 a.m. de este 8 de junio.

Los datos preliminares reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50,091%

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49,909%

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,182 puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado todavía no es definitivo debido a que resta procesar un pequeño porcentaje de actas electorales.

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¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 86.283 actas de un total de 92.766 correspondientes a la elección presidencial.

Asimismo, 1.512 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que 4.971 permanecen pendientes de contabilización. El organismo electoral continuará publicando actualizaciones durante las próximas horas conforme avance el procesamiento de las actas remitidas desde las distintas regiones del país.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron en medio de retrasos ocasionados por la instalación tardía de mesas de sufragio y la demora en la distribución de material electoral. Los resultados oficiales de la ONPE fueron publicados el 17 de mayo y confirmaron que la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La disputa entre ambos candidatos ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que permanece atenta al conteo de votos y a la definición del próximo presidente de la República. En ese contexto, la vocera del JNE, Grecia Renteria, informó que la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos está prevista para mediados de junio.

En el caso de la elección presidencial, el proceso tomará más tiempo debido a las nuevas etapas contempladas en el sistema electoral. Según explicó la representante del organismo electoral, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizaría a mediados de julio.

“A mediados de julio es la proclamación de segunda vuelta debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional garantiza los derechos”, indicó.

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