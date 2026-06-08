El candidato Roberto Sánchez desde el Congreso afirmó que debe existir consenso en el país tras la segunda vuelta electoral, en un escenario marcado por el avance del conteo de votos y la espera de resultados oficiales. El también congresista brindó declaraciones a la prensa luego de presidir una sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento del proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Durante su pronunciamiento, Sánchez señaló que corresponde actuar con serenidad mientras las autoridades electorales continúan con el procesamiento de actas. En ese contexto, consideró necesario aguardar el resultado final antes de emitir conclusiones sobre la elección.

“Primero tenemos que tener tranquilidad y serenidad. Estamos seguros y optimistas, pero hay que esperar el resultado completo”, indicó.

Asimismo, insistió en que el conteo debe llegar al 100% para tener un panorama definitivo. Sobre ello indicó que “lo concreto y real es esperar a que se libere el total de actas y el resultado final”.

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Roberto Sánchez pide serenidad y esperar resultados oficiales al 100 % : “Hay que tener tranquilidad y serenidad”



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Plantea acuerdos políticos tras los comicios

Sánchez sostuvo que el país atraviesa un escenario de división que deberá ser abordado por las fuerzas políticas una vez concluido el proceso electoral. Por ello, planteó la necesidad de construir consensos que permitan garantizar estabilidad.

En esa línea afirmó que “debe haber consenso en el país porque lo que se ha visto es que hay división”. Asimisimo sostuvo que el escenario posterior a la elección exigirá acuerdos entre las distintas agrupaciones políticas.

“Perú necesita recuperar la paz social y fortalecer la democracia”, remarcó.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

¿Qué dijo sobre su visita al penal de Barbadillo?

Durante la atención a la prensa, también fue consultado por su visita al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. Sánchez descartó que su ingreso tuviera fines proselitistas en el contexto electoral y aseguró que fue parte de su labor como congresista.

“He cumplido mis funciones parlamentarias y las visitas se realizaron dentro de ese marco”, respondió.

El líder de Juntos por el Perú subrayó que sus actividades de campaña se desarrollaron de forma separada a sus responsabilidades legislativas. Finalmente reiteró su llamado a la calma política y al respeto de los resultados oficiales una vez finalizado el conteo electoral.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec