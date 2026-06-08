El conteo rápido al 100% difundido por Transparencia, con datos procesados por Ipsos, otorgó a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el 50.3% de los votos válidos, frente al 49.7% de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un margen de error de ±1.9 puntos.

Por su parte, Datum Internacional, cuyos resultados difundió América Multimedia, registró cifras aún más cerradas: 50.14% para Sánchez y 49.86% para Fujimori, con una diferencia de apenas 0.28 puntos porcentuales.

Ante este escenario, los analistas consultados por Correo coincidieron en que la diferencia se encuentra dentro del margen de error y que será necesario esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer al próximo presidente del Perú.

Además, señalaron que, independientemente de quién resulte vencedor, el principal desafío será construir consensos políticos y sociales para garantizar la gobernabilidad en un país dividido electoralmente.

Correo conversó con los analistas Alexandra Ames, José Carlos Requena y Jean Carlos Rodríguez, y les planteó las siguientes preguntas:

1. ¿Cree que este resultado es definitivo?

2. ¿Qué debería hacer Sánchez en sus primeros 100 días?

3. ¿Qué debería hacer Keiko Fujimori en los primeros 100 días?