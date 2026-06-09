La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió, por unanimidad, no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

Tras declarar infundado su recurso de reconsideración, el pleno reafirmó que el magistrado no cumple con los estándares de conducta necesarios para su continuidad en el cargo.

Incluso, a pesar de haber obtenido un alto puntaje en el rubro de idoneidad, la JNJ cuestionó al ahora exfiscal por su desempeño en el Caso Cócteles, debido a graves deficiencias técnicas y nulidades judiciales declaradas por el Tribunal Constitucional.

También rechazaron una supuesta vulneración de sus derechos. Recordaron que contó con múltiples oportunidades de defensa, pero se retiró voluntariamente de su última audiencia oral.