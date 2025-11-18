Cayó en flagrancia. El personal policial de la comisaría del distrito de Acobamba Tarma encontró al presunto estafador con las manos en la masa y no sería la primera vez que el sujeto comete este tipo de hechos delictivos.

Dos mujeres denunciaron a Ángel Celestino de 41 años de edad, quien les habría prometido sacar un supuesto tesoro de oro conocido como “tapada” y a cambio les exigió entre 12 mil y 20 mil soles para realizar “rituales” que permitirían ubicar el supuesto tesoro y liberar antimonio para hacerse con él sin ningún peligro de intoxicación.

Agentes de la comisaría de Acobamba en Tarma, montaron un operativo y capturaron al falso chamán en flagrancia, justo cuando recibía más dinero para continuar con los rituales. La intervención ocurrió en el pasaje Santa Clara, donde la policía le encontró 1,300 soles en su poder.

Las agraviadas agradecieron la rápida acción policial. El dinero fue lacrado para las investigaciones correspondientes por el presunto delito de estafa.

Creencia popular

Según la creencia popular, la tapada es una ofrenda que se hacía a la pacha mama y los apus, o tesoros que se escondieron posiblemente en la época de la conquista para evitar que cayeran en manos de los españoles.

Quien intenta desenterrarlo podría enfermar o morir debido a los gases que se producen al ser metales enterrados por muchos años.