Policía fue atropellado por mototaxi cuando realizaban un operativo en el distrito de Chala en Caravelí

Más de 24 horas después de la muerte del policía Gustavo Humpire Portugal, su familia continúa esperando que el cuerpo pueda ser trasladado a Arequipa para la necropsia. Las precipitaciones y los bloqueos registrados en diferentes puntos de la Panamericana Sur, entre las provincias de Camaná y Caravelí, impidieron que el cadáver sea trasladado vía terrestre por lo que sus familiares solicitan apoyo para concretar un traslado aéreo.

Jennifer Humpire Portugal, hermana del efectivo fallecido, explicó que permanece en Chala junto con la esposa del agente, Marilyn Quispe Saico, a la espera de una solución. Según relató, desde el accidente ocurrido el sábado, aproximadamente a las 8:30 de la noche, el cuerpo de Gustavo Humpire Portugal permanece en el establecimiento de salud de la localidad sin que hasta ahora se haya practicado la necropsia.

La familia señaló que inicialmente se tenía previsto trasladar el cadáver hacia Arequipa; sin embargo, las lluvias provocaron el bloqueo con piedras en la carretera Panamericana Sur y frustraron el viaje. Ante esta situación, plantean como alternativas el conseguir apoyo para trasladarlo por vía aérea a Arguello o llevarlo hacia Nazca, en la región Ica, donde podrían realizar los procedimientos necesarios y preservar el cuerpo para evitar la descomposición.

“Lo que queremos es ayuda. Ha muerto en servicio”, manifestó Jennifer al explicar la preocupación de la familia por el paso de las horas y las dificultades que existen para conservar adecuadamente el cadáver mientras permanece en Chala.

De acuerdo con el testimonio de la hermana, Gustavo Humpire Portugal perdió la vida mientras participaba en un operativo de la Policía de Carreteras en una zona donde las condiciones climáticas eran adversas.

En esas circunstancias, el policía habría sido impactado por la mototaxi conducida por Richard Hualla Turpo. El choque fue por la espalda y producto del fuerte golpe, el agente salió despedido sufriendo graves lesiones, principalmente en la cabeza.

La hermana también cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el operativo y pidió que se esclarezca por qué los agentes trabajaban durante la noche en un punto con escasa iluminación y bajo condiciones meteorológicas complicadas.

Respecto al conductor de la mototaxi involucrada, la hermana señaló que fue detenido por la Policía.

La familia teme que el retraso continúe debido a los bloqueos viales y reclama apoyo de las autoridades para trasladar por aire el cuerpo del agente fallecido en su servicio.

La esposa del efectivo, Marilyn Quispe Saico publicó un video en el que critica la falta de apoyo de la Región Policial de Arequipa, para gestionar ante la FAP el traslado del cuerpo en un helicóptero. Asimismo, cuestionó que se haya fracturado el acceso a su ropero donde guardaba sus bienes, sin que se haya levantado un acta.