Un violento asalto a mano armada se registró la mañana del 7 de febrero, alrededor de las 10:10 a. m., en la provincia de Nasca, cuando una empresaria local fue despojada de 95 mil soles minutos después de retirar el dinero de una entidad bancaria del cercado de la ciudad.

Grave delito

De acuerdo con información preliminar, la víctima, propietaria de un negocio del rubro ferretero, había retirado la suma de S/ 95,000 de una agencia del BCP, dinero que estaba destinado al pago de proveedores. Tras concretar la operación, abordó un taxi en las inmediaciones del banco con dirección al distrito de Vista Alegre.

El asalto ocurrió en el cruce de la avenida Paredones con la carretera Panamericana Interoceánica, cuando un vehículo de color plomo le cerró el paso al taxi en el que se desplazaba. Del automóvil descendieron dos sujetos, quienes, portando armas de fuego, amenazaron a la empresaria y la obligaron a entregar el dinero.

Según el reporte preliminar, los delincuentes actuaron con rapidez y precisión, lo que hace presumir que se trataría de un robo al paso bajo la modalidad de “marcas”, una práctica delictiva que consiste en vigilar a las víctimas tras realizar retiros de grandes sumas de dinero en entidades financieras. Tras apoderarse del botín, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

Tras conocerse el hecho delictivo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Nasca activaron de inmediato un plan operativo, con apoyo de unidades policiales del distrito de Vista Alegre, personal de AREINCRI y de la Policía de Carreteras, con el objetivo de ubicar a los responsables.

Asimismo, las autoridades vienen revisando las cámaras de vigilancia y seguridad de la zona y de las rutas de escape, tanto públicas como privadas, para identificar el vehículo utilizado y reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto.

