El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la magistrada Ángela Carolina García Vivanco, dictó seis meses de prisión preventiva contra Manace Josué Cortez Fernández (18), procesado por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Oscar Ángel Manuel Casas Núñez. La medida se computa desde el 29 de abril de 2026 y vencerá el 28 de octubre del mismo año.

Brutal golpiza

Respecto a los hechos, se tiene que, al promediar las 8:30 de la noche del 29 de abril de 2026, el agraviado Oscar Casas se encontraba realizando servicio de taxi en las afueras del centro comercial Megaplaza de Ica. Dos sujetos habrían abordado su vehículo solicitando traslado hacia la zona Botijería Ángulo, donde recogieron a otros dos individuos, quienes le indicaron que se dirigiera hacia el sector La Palma.

Cuando transitaban por inmediaciones del colegio Antonia Moreno de Cáceres, el agraviado habría sido víctima de un robo agravado; los sujetos le habrían sustraído su teléfono celular, una gorra y la suma de 120 soles.

Durante el ataque, uno de ellos lo habría sujetado del cuello intentando asfixiarlo, mientras los otros tres lo golpeaban con puñetes y patadas en diversas partes del cuerpo. El agraviado logró zafarse y pedir auxilio a los moradores de la zona, logrando retener al imputado Manace Josué Cortez Fernández, mientras los demás se dieron a la fuga.

Cabe señalar que, el delito de robo agravado se encuentra tipificado en el artículo 189° del Código Penal, que sanciona esta conducta con penas privativas de libertad no menores de 12 ni mayores de 20 años.

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