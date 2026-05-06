Las familias del asentamiento Keiko Sofía y San Martín Oriente claman por ayuda inmediata tras el desborde de aguas residuales que ha dejado un saldo crítico de 323 viviendas afectadas y tres inmuebles damnificados. Según denuncian los dirigentes vecinales, el problema persistía desde hace más de tres meses; sin embargo, el colapso total del sistema de alcantarillado en los últimos días terminó por desencadenar esta crisis sanitaria que pone en riesgo la salud de cientos de paiteños.

Los vecinos de la zona temen contraer enfermedades tras la presencia de las aguas servidas, por lo que solicita la intervención de la Fiscalía del Ambiente, Dirección Regional de Salud, Defensa Civil y de la EPS Grau.

Para ello, el vicepresidente de la Juveco San Martín Oriente, en Paita, Francisco Nizama, informó que este problema del colapso de los desagües lleva casi tres meses y pese a los documentos que han enviado a la EPS Grau, Defensa Civil, municipalidad de Paita y Medio Ambiente, no han dado solución, provocando la afectación de cientos de familias.

“Nosotros ya hemos estado conversando con Defensa Civil, hemos mandado documentos también al alcalde, a Medio Ambiente, para que vean esta situación, pero hasta la fecha no ha habido esa solución entre ambas partes, entre el concejo y la EPS Grau. Yo no sé cuál es el motivo de que, hasta ahora, lleva más de tres meses y hasta la fecha no lo solucionan”, dijo Nizama.

Por su parte, el teniente gobernador Mariano Sullón, anunció medidas radicales ante estos hechos que ponen en riesgo la salud de los pobladores. “Ante esta desidia y olvido hacia la población por parte de las autoridades, como bien lo mencionaron la mayor parte de moradores de San Martín Oriente, pido su ayuda. Ya estamos hartos, ya el pueblo se va a levantar“, dijo Sullón.

Ante este hecho, indicaron que en una de las casas damnificadas viven dos niños, que al momento del desborde no estaban, por lo que esto hubiese sido peor.

LA EPS GRAU. Mientras tanto, la EPS Grau desplegó maquinaria para intervenir en las zonas más afectadas, entre ellas, el mercado local, el cercado urbano, la I.E San Francisco y sectores aledaños, con el objetivo de mitigar riesgos sanitarios y restablecer condiciones adecuadas para la población.

Paralelamente, se han intensificado los trabajos operativos para limpiar las redes de alcantarillado, realizar procesos de desinfección con cloro y reducir posibles focos de contaminación.