Dos jóvenes fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este martes en la calle Veridio, en la zona de San Hilario, en San Juan de Lurigancho.

Las víctimas fueron identificadas como Breiner Henríquez Salcedo Sánchez y Juan Carlos Condori Contreras, ambos de 25 años.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), el doble crimen estaría relacionado con una presunta disputa entre bandas criminales dedicadas a la microcomercialización de drogas.

Sicarios atacaron a las víctimas en plena vía pública

Según informó Exitosa Noticias, los jóvenes se encontraban conversando en la calle cuando fueron interceptados por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta lineal.

Los atacantes dispararon repetidas veces contra ambos y luego escaparon con rumbo desconocido.

Juan Carlos Condori murió en el lugar, mientras que Breiner Henríquez fue trasladado de emergencia al hospital 10 de Canto Grande, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El ataque generó pánico entre vecinos y familiares que intentaron auxiliar a las víctimas.

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Mensaje extorsivo fue hallado en la escena

Tras el atentado, la Policía encontró un sobre con un mensaje firmado presuntamente por la organización criminal “Los Injertos de las Flores”.

En el escrito se amenazaba de muerte a personas vinculadas a la venta de drogas en el sector.

Para los investigadores, este elemento reforzaría la hipótesis de una disputa entre bandas criminales relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Familiares aseguran desconocer amenazas

La esposa de una de las víctimas declaró que ambos habían regresado recientemente al Perú procedentes de Argentina.

La mujer, quien se encuentra embarazada, aseguró desconocer cualquier amenaza previa o vínculo con actividades ilícitas.

“Él trabajaba como vendedor ambulante en la avenida Abancay (...) nunca nos comentó de algún problema o amenaza”, declaró para Exitosa Noticias.

Policía revisará cámaras de seguridad

Agentes especializados de la Policía Nacional ya solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona de San Hilario.

Las autoridades buscan identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de los sicarios.

El doble homicidio vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia vinculada al crimen organizado en distintos sectores de San Juan de Lurigancho.