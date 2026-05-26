El Ministerio del Interior, en coordinación con la Unión Europea, inició una capacitación especializada dirigida a efectivos de la Policía Nacional del Perú y fiscales del Ministerio Público. La iniciativa busca proporcionar herramientas para fortalecer las investigaciones relacionadas con extorsiones, secuestros y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.

La actividad se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de denuncias por extorsión en distintas regiones del país. Por ello, las autoridades consideran necesario incorporar experiencias y métodos utilizados por organismos especializados en la lucha contra estas actividades delictivas.

#NotaDePrensa | Personal policial de la @DirincriPNP recibe capacitación especializada a cargo de expertos de la @guardiacivil de España para optimizar la lucha contra el crimen organizado.



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Guardia Civil de España dirige el taller

Las jornadas de capacitación están a cargo de especialistas de la Guardia Civil de España. Los participantes recibirán formación basada en experiencias desarrolladas en investigaciones complejas vinculadas a organizaciones criminales.

El programa aborda temas relacionados con análisis criminal, inteligencia policial, secuestros, extorsiones y estructuras utilizadas por mafias para operar. Asimismo, incluye contenidos orientados al seguimiento financiero de organizaciones ilícitas para fortalecer la obtención y análisis de información durante las investigaciones.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que la finalidad de esta actividad es mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia frente a este tipo de delitos.

“Fortalecer las capacidades investigativas y operativas de las autoridades frente a los delitos vinculados a las organizaciones criminales”, informaron.

Foto: Ministerio del Interior.

Cooperación con la Unión Europea

La realización del taller responde a los mecanismos de cooperación establecidos entre el Perú y la Unión Europea. Estos acuerdos contemplan asistencia técnica y financiamiento para impulsar estrategias orientadas al combate de redes delictivas.

La capacitación tendrá una duración de una semana. Durante ese periodo, los participantes recibirán instrucción de los especialistas españoles sobre procedimientos y herramientas aplicadas en investigaciones criminales.

Durante la ceremonia de inauguración participó el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García. El funcionario resaltó la importancia de la cooperación entre países para mejorar el trabajo de la Policía Nacional mediante el intercambio de conocimientos especializados.

Asimismo, reafirmó el compromiso del sector Interior de continuar impulsando acciones contra delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato. Las autoridades consideran que este tipo de espacios contribuyen a reforzar la preparación de los operadores encargados de enfrentar estas amenazas.