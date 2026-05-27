Contra las cuerdas. El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior de Lima) evaluará hoy, desde las 8:00 a.m., si el proceso penal que enfrenta Roberto Sánchez avanza a juicio oral.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) es acusado de desviar S/280 000 del partido a sus cuentas personales y a las de su hermano, William Sánchez, en el 2018 y 2020.

A la espera

Los hermanos Sánchez Palomino, junto a otros cuatro dirigentes de JP -los tesoreros Raúl del Castillo y Rubén Herrada, el contador José Guardia y el excandidato al Senado Manuel Torbisco-, son acusados del presunto delito de administración fraudulenta. El grupo enfrenta 5 años y 4 meses de prisión.

La denuncia fue presentada por militantes del partido de izquierda en el año 2020. Según la tesis fiscal, Roberto Sánchez, en su condición de presidente del partido, ordenó que los fondos partidarios de dos procesos electorales sean depositados en cuentas no oficiales.

El primer hecho ocurrió en el 2018 con el dinero de los aportantes que aspiraban a participar en las elecciones municipales de aquel año. Un total de S/204 000 terminaron en las cuentas del hermano del hoy candidato, con comprobantes de pago de por medio, sostiene la Fiscalía. Aún así, no se reportó nada ante la ONPE.

Dos años después, habría sucedido lo mismo con el dinero de los simpatizantes que buscaban participar de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Cada uno debía depositar S/1000. Para ello, se dispuso usar la cuenta bancaria personal del actual aspirante al sillón de Pizarro. En este segundo hecho, se estableció un faltante de S/75 750, según la investigación fiscal difundida por Cuarto Poder.

De acuerdo a la resolución judicial compartida por dicho programa, el juzgado antes mencionado agendó la audiencia para “emitir un nuevo auto de enjuiciamiento”. Sin embargo, se espera que la defensa presenté algún recurso que dilate esta decisión.