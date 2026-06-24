El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ayaviri dictó nueve meses de prisión preventiva contra Edwin Mamani Barrios, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de los herederos legales de quien en vida fue Coraima Huamán Pari, hecho ocurrido en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho sucedió el 15 de junio de 2026, aproximadamente a las 23:00 horas, en el interior de una tienda licorería ubicada en el jirón Arica del distrito de Nuñoa, lugar donde la víctima habría sido atacada.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los argumentos expuestos por las partes y concluyó que, haciendo una valoración en conjunto, existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con la presunta comisión del delito de feminicidio.

Asimismo, consideró que el imputado no cuenta con arraigos que garanticen su permanencia durante el proceso penal y que la eventual pena a imponerse podría superar los 20 años de cárcel, por lo que dispuso la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses.