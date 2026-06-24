El Pleno del Congreso dio luz verde en segunda votación a una norma que establece que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas serán procesados en el fuero militar-policial cuando se trate de delitos vinculados a sus funciones.

La propuesta obtuvo 52 votos favorables y define un esquema exclusivo para el juzgamiento del personal militar durante situaciones de estado de emergencia. Además, modifica disposiciones del Código Penal Militar Policial y del Nuevo Código Procesal Penal para delimitar competencias entre jurisdicciones.

El dictamen aprobado será enviado al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación, luego de que el Parlamento rechazara una reconsideración presentada por congresistas de oposición.

La norma también establece que no podrán iniciarse procesos paralelos en la justicia ordinaria y la militar-policial por los mismos hechos.

Asimismo, el Congreso incorporó cambios en la definición de los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal.