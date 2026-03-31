Con una notable concurrencia de fieles, la provincia de Ica dio inicio a las celebraciones de Semana Santa con motivo del Domingo de Ramos, marcando el comienzo de una de las festividades religiosas más importantes del calendario litúrgico. Cientos de personas llegaron hasta el Santuario del Señor de Luren para participar en las actividades programadas.

Masiva devoción

Desde tempranas horas, los exteriores del templo se vieron colmados de devotos que adquirían palmas y ramos de olivo, los cuales posteriormente fueron bendecidos durante las misas celebradas a lo largo del día.

La jornada central del Domingo de Ramos incluyó la procesión del “Señor del Triunfo”, que congregó a una gran cantidad de fieles. El recorrido procesional se inició a las 5:00 p.m. desde la calle Nazca, continuando por las calles Lima y Bolívar, con ingreso a la Plaza de Armas, para luego desplazarse por avenidas como Municipalidad y Grau, retornando finalmente por la calle Ayacucho. La actividad culminó alrededor de las 7:30 p.m. con el ingreso de la imagen al santuario y la celebración de la misa solemne.

Estas actividades forman parte del programa oficial de Semana Santa, que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, e incluye una serie de celebraciones eucarísticas, jornadas penitenciales y procesiones en honor al Señor de Luren, figura central de la devoción religiosa en la región.

Durante los días lunes 30 y martes 31 de marzo se realizarán jornadas de confesiones en el marco de las misas programadas, permitiendo a los fieles participar del sacramento de la reconciliación como parte de su preparación espiritual. Esta etapa continuará el miércoles 1 de abril con una liturgia penitencial dedicada al recogimiento y la reflexión.

El jueves 2 de abril, Jueves Santo, se celebrará la tradicional Cena del Señor a las 7:00 p.m., ceremonia que incluirá el lavatorio de pies como símbolo de humildad y servicio. Posteriormente, se desarrollará la procesión del Santísimo Sacramento hacia el monumento instalado en el salón parroquial, donde se llevará a cabo una vigilia con participación de grupos y coros.

El viernes 3 de abril, considerado el día central de la Semana Santa, iniciará a las 7:00 a.m. con la tradicional bajada de la imagen del Señor de Luren, acto que convoca cada año a numerosos devotos. Desde las 9:00 a.m. se permitirá la veneración pública de la imagen.

Por la tarde, a las 5:00 p.m., se realizará la liturgia de la Pasión y Muerte del Señor, seguida de la procesión principal a las 7:00 p.m. Este recorrido, uno de los más emblemáticos de la región, se extenderá por más de 16 horas, abarcando diversas calles y avenidas de la ciudad, incluyendo Piura, Cutervo, San Martín, Municipalidad, Loreto, Arequipa, Tacna, Grau, Maurtua, Pisco y Ayacucho, además del paso por la Plaza de Armas.

La procesión culminará el sábado 4 de abril al mediodía con el retorno de la imagen al santuario. Ese mismo día, en horas de la noche, se celebrará la Vigilia Pascual, en la que se conmemora la resurrección de Cristo.

Las actividades concluirán el domingo 5 de abril con la celebración del Domingo de Resurrección, cerrando así una semana de profunda significación religiosa para la población iqueña, que año a año participa masivamente en estas manifestaciones de fe.

VIDEO RECOMENDADO