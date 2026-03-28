La Hermandad del Señor del Triunfo de Pisco invita a toda la población y a la feligresía católica de la provincia a participar mañana domingo 29 de marzo de las actividades religiosas por la celebración del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Fe y devoción

De acuerdo con la programación, la jornada litúrgica iniciará a las 6:15 de la mañana con la Bendición de las Palmas en el atrio del Templo Belén. Posteriormente, a las 7:00 a.m., se celebrará la Solemne Misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, acto central que congregará a numerosos fieles que llegarán con sus palmas como símbolo de fe.

Asimismo, por la tarde, a las 4:30 p.m., se realizará la procesión de la sagrada imagen del Señor del Triunfo, que recorrerá las principales calles de la ciudad acompañado por devotos y fieles. La hermandad reiteró la invitación a los pisqueños y visitantes para ser parte de esta importante celebración que da inicio a las actividades de Semana Santa en Pisco.

Participar de estas celebraciones representa para los fieles un momento especial de reflexión y encuentro espiritual, en el que se recuerda el amor y sacrificio de Jesucristo por la humanidad.

La Semana Santa es también una oportunidad para fortalecer la fe, renovar el compromiso cristiano y vivir en comunidad los valores de la oración, la esperanza y la fraternidad.

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