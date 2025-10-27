La ciudad de Ica volvió a rendirse ante su Patrón, el Señor de Luren, en una multitudinaria y conmovedora jornada de fe que recorrió las calles y avenidas de la ciudad durante más de ocho horas.

La segunda procesión del Cristo Moreno, realizada ayer domingo, reunió a miles de fieles que acompañaron su sagrada imagen bajo el lema “Caminando con el Señor de Luren, somos peregrinos de esperanza”.

Masiva devoción

El anda procesional partió alrededor de la 1:30 de la tarde, en medio de aplausos, cánticos y lágrimas de devoción. A lo largo de su recorrido por las calles Nazca, Piura, avenida Cutervo, San Martín, Azahares, Tacones, Orquídeas, Juan Pablo Fernandini, Nicolás de Rivera, Francisco Flores, avenida Conde de Nieva, Ayacucho, Palpa y Lima, miles de personas esperaban pacientemente para rendirle homenaje, encendiendo velas y elevando oraciones por sus familias y sus necesidades.

La procesión también contó con la participación de la Hermandad Femenina del Señor Crucificado de Luren, que rindió un homenaje especial a la venerada imagen, reafirmando el compromiso espiritual y social que la devoción al Cristo de Luren mantiene en la comunidad iqueña. Hermandades, gremios, universidades, colegios e instituciones públicas se unieron al recorrido con estandartes, cánticos e imágenes religiosas, en una demostración de fe colectiva que envolvió la ciudad.

El ambiente fue de recogimiento y fervor. Familias enteras aguardaban en las veredas con imágenes, rosarios y arreglos florales. Algunos devotos se arrodillaban al paso del anda; otros, con lágrimas en los ojos, agradecían los milagros recibidos.

“Cada año lo acompaño porque es mi manera de agradecerle por la vida y por la salud de mi familia”, expresó una fiel que llegó desde el distrito de La Tinguiña.

Pasadas las 9:00 de la noche, y tras casi ocho horas de procesión, la imagen del Señor de Luren retornó a su santuario en medio de vivas, aplausos y repique de campanas. El ingreso fue solemne y conmovedor, acompañado por cánticos que llenaron de emoción a los presentes.

VIDEO RECOMENDADO