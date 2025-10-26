La ciudad vive este domingo una nueva jornada de fe y devoción con la segunda procesión del Señor de Luren, Patrón de Ica, que recorrerá las principales calles de la ciudad desde la 1:00 de la tarde. Miles de fieles acompañarán la imagen del Cristo Moreno bajo el lema “Caminando con el Señor de Luren, somos peregrinos de esperanza”.

Masiva devoción

El recorrido procesional iniciará en la calle Nazca y continuará por Piura, avenida Cutervo, avenida San Martín, Azahares, Tacones (hasta la iglesia La Sagrada Familia), Orquídeas, Juan Pablo Fernandini, Nicolás de Rivera, Francisco Flores, avenida Conde de Nieva, Ayacucho, Palpa y Lima, para finalmente ingresar al Santuario del Señor de Luren alrededor de las 9:00 de la noche, tras aproximadamente ocho horas de recorrido.

La procesión contará con la participación de hermandades, gremios, universidades y miles de devotos que acompañarán al Cristo Crucificado con cánticos, velas e imágenes religiosas.

Ayer, sábado 25 de octubre, se realizó el último día del Triduo en honor al Señor de Luren, organizado por la Diócesis de Ica, la Parroquia Santiago de Luren, la Hermandad del Señor Crucificado de Luren y los Gremios de Novenantes. La jornada incluyó el rezo del Santo Rosario a las 6:45 p.m. y la Santa Misa a las 7:30 p.m., oficiada como preparación espiritual para el nuevo recorrido procesional.

Con esta segunda salida, los fieles iqueños renuevan su fe en una de las manifestaciones religiosas más representativas del sur peruano, símbolo de identidad y esperanza para toda la región.

VIDEO RECOMENDADO