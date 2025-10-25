La provincia de Ica dio inicio al tradicional Triduo en honor al Señor de Luren, una de las celebraciones religiosas más representativas del sur del país. En su primer día, la fe y devoción se hicieron presentes durante la misa ofrecida por el Gobierno Regional de Ica, que reunió a funcionarios, trabajadores y fieles en general.

Devoción al Cristo Moreno

Durante la ceremonia, el párroco de Luren, Francisco Chacón, a cargo de la homilía destacó la profunda devoción que inspira la imagen del Señor de Luren y agradeció a los presentes por mantener viva esta tradición. En sus palabras, también resaltó el valor de la unidad y el trabajo conjunto por el bienestar de la región.

El acto litúrgico incluyó la entrega de ofrendas al Señor, realizada por el gerente regional de Desarrollo Social, en representación de la comunidad. Los asistentes participaron en un momento de oración y reflexión, bajo el mensaje: “Ilumina nuestro camino con tu amor, para que podamos seguirte siempre y encontrar en ti la fortaleza.”

Las actividades en honor al Cristo Moreno continuarán durante el fin de semana. Mañana domingo 26 de octubre, se llevará a cabo el segundo recorrido procesional del Señor de Luren, que iniciará a la 1:00 de la tarde, recorriendo las principales calles de la ciudad, donde se espera la presencia de miles de devotos.

