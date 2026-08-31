Una jornada histórica de fe y devoción se vivió el domingo 30 de agosto en Pisco con el recorrido extraordinario del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco, quien llegó por primera vez al sector de Alto El Molino para llevar su bendición a los pobladores de esta comunidad.

Fe y devoción

La imagen partió a las 6:00 de la mañana desde el Templo Belén y recorrió más de 5 kilómetros de ida hasta Alto El Molino, completando aproximadamente 10 kilómetros entre el trayecto de ida y retorno. El anda, con un peso superior a una tonelada, fue llevada por 32 cargadores, quienes estuvieron acompañados por numerosos fieles y devotos durante la jornada.

El recorrido contó además con la participación de 14 hermandades, cuyos integrantes se sumaron al traslado de la imagen junto a los hermanos de las cinco cuadrillas de la Hermandad del Señor de la Agonía. El presidente de la hermandad, Lucio Guerrero Siguas, destacó la importancia de esta visita, que se concretó luego de varios meses de preparación y evangelización.

Al llegar a Alto El Molino, se realizó una Misa de Campaña a la 1:00 p. m. en la Capilla Santa Rosa y Pedrito Gonzales, donde los pobladores participaron de este significativo encuentro religioso. La visita respondió también al pedido de los vecinos del sector, quienes habían expresado su deseo de recibir al Patrón Jurado y Protector de la provincia.

Luego de permanecer en Alto El Molino, el Señor de la Agonía emprendió su retorno hacia el Templo Belén, donde llegó aproximadamente a las 9:20 de la noche. La Municipalidad Provincial de Pisco dispuso durante la jornada un plan de desvío vehicular debido al cierre temporal de algunos tramos de la avenida Fermín Tanguis y calles comprendidas en el recorrido procesional.

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