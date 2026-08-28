Los pobladores del sector Alto El Molino se vienen preparando con profunda fe y devoción para recibir al Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco, cuya llegada está prevista para este domingo 30 de agosto antes del mediodía. La comunidad se alista para vivir una jornada especial de encuentro religioso que reunirá a numerosos fieles y familias del sector.

Fe y devoción

Durante estos días, las personas integrantes de la Hermandad del Señor de la Agonía (HSA) vienen desarrollando jornadas de formación y catequización en Alto El Molino, contando con la participación de integrantes de las distintas cuadrillas. Estas actividades tienen como finalidad fortalecer la preparación espiritual de los hermanos y de la feligresía, promoviendo la unidad, la fe y el compromiso con la devoción al Cristo de la Agonía.

Las jornadas de formación y catequización en el sector, luego del Santo Rosario en honor a Santa Rosa de Lima. En esta actividad participaron hermanos de las distintas cuadrillas, quienes, de acuerdo con la distribución establecida, compartieron un espacio de reflexión y preparación espiritual ante la próxima llegada de la imagen.

La llegada del Señor de la Agonía será acompañada por una multitud de devotos, quienes cargarán a pie el anda de la imagen hasta llegar al sector Alto El Molino, en una expresión de fe y profunda devoción. La HSA continúa invitando a los fieles a participar de estas actividades y a preparar sus corazones para recibir al Patrón Jurado y Protector de Pisco.

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