Durante la solemne misa de fiesta por la festividad de la Virgen del Rosario de Yauca, celebrada ante miles de devotos, el obispo de la Diócesis de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, dedicó parte de su homilía a las próximas Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (4 de octubre), formulando un llamado a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto con responsabilidad y no permitan que la corrupción se convierta en una práctica normal dentro de la administración pública.

Mensaje del obispo

El mensaje electoral fue pronunciado en medio de una reflexión religiosa centrada en la fe, la responsabilidad, la libertad y la necesidad de actuar correctamente frente a las circunstancias que atraviesa la sociedad. Pidió a los asistentes que no conviertan el voto en una decisión basada únicamente en costumbres o afinidades partidarias.

“Es un examen a la conciencia”, manifestó al referirse a la responsabilidad que tendrán los ciudadanos al momento de acudir a las urnas en las elecciones de 2026.

El obispo recordó que, desde que tiene edad para ejercer su derecho al voto, ha participado en procesos electorales y realizó una particular reflexión sobre sus propias decisiones. “Me perdonen los políticos, desde que me permitió mi edad ejercer ese derecho de votación siempre vengo votando por el menos mal”, señaló.

A continuación, el obispo pidió a los ciudadanos analizar las opciones electorales. “No votemos por tradición, no votemos por pertenencia a partido”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de su intervención estuvo relacionado con la corrupción. Vera Colona cuestionó que esta práctica pueda instalarse como una conducta habitual dentro de las instituciones y sostuvo que los ciudadanos deben asumir una posición firme frente a quienes incurran en ella.

“No dejemos que en torno a la vida política siga creciendo la corrupción”, expresó ante los asistentes.

El obispo recordó además una frase que, según relató, escuchó del nuncio apostólico y que dijo haber mantenido presente: “Pecado sí, corrupción no”. A partir de ello, explicó que los seres humanos pueden equivocarse, reconocer sus errores y pedir perdón, pero estableció una diferencia respecto de la corrupción.

“Somos humanos, porque nos podemos equivocar, pedimos perdón y rectificamos, pero corrupción no”, afirmó.

En su reflexión, calificó la corrupción como una conducta que no debería convertirse en una forma habitual de actuar. “Es hacer del pecado nuestro estilo de vida”, sostuvo, antes de trasladar nuevamente el mensaje hacia quienes ejercen cargos públicos.

“Esto, hermanos míos, no puede ser: hacer del pecado nuestro estilo de vida y menos nuestros hermanos a quienes nosotros le encargamos la administración del país”, manifestó.

En ese contexto, hizo un llamado a que los ciudadanos utilicen el proceso electoral para expresar un rechazo a la corrupción, pero también planteó que esa decisión debe estar acompañada de una alternativa. “Que le digamos en estas elecciones un no sincero y honesto a la corrupción”, expresó.

“Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos conceda una situación distinta”, pidió el obispo, antes de continuar con su reflexión sobre la fe y la responsabilidad de los ciudadanos.

Durante la misa, Vera Colona también hizo referencia a la necesidad de que quienes participan en la vida pública actúen pensando en la población y en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“En medio de las circunstancias difíciles que nos ofrece la vida, vivamos con alegría, vivamos con la fe, renovemos siempre nuestra confianza en el Señor”, manifestó.

El obispo invitó a los peregrinos a renovar su confianza en Dios y a mantener la esperanza incluso frente a situaciones difíciles.

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