El líder del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, tomó distancia de la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, por integrantes de su propia agrupación parlamentaria. Durante una entrevista en RPP, Belmont cuestionó que los representantes de Obras impulsen la salida del titular del Mininter y sostuvo que un ministro necesita un periodo mayor para que pueda evaluarse su gestión.

El dirigente de Obras explicó que, desde su experiencia como alcalde, considera necesario contar con varios meses de gestión antes de determinar si corresponde cambiar una estrategia o mantenerla. Asimismo, resaltó la necesidad de otorgar un plazo al titular del Interior antes de promover su salida.

“Siempre lo dije: se necesitan 6 meses para sacar a un ministro, ¡6 meses! Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera. Yo fui alcalde, y yo como alcalde que puedo ser elegido pido 6 meses porque recién a los 6 meses ya tienes la mirada, el escenario. Puede pasar cualquier cosa y cambias de estrategia, pero mi estrategia inicial es para 6 meses”, sostuvo.

Belmont también cuestionó que los parlamentarios de Obras hayan respaldado la iniciativa contra Astudillo y vinculó esa decisión con los compromisos asumidos dentro de la agrupación. Según explicó, considera que quienes representan al partido deben mantener una posición acorde con esos acuerdos.

“En Obras, tenemos una filosofía, nosotros somos un partido distinto [donde] el que traiciona se va, aunque yo me quede con uno. Por supuesto, [promover la censura] es una traición. Para mí, es una traición. Por eso es que la política ha tenido estos que están de un lado para otro y nunca sabes tú quién es leal”, explicó.

Anuncia reunión del partido

Belmont informó que convocó a los senadores y diputados de Obras para abordar la posición asumida frente a la censura contra Astudillo. El encuentro fue programado para este martes a las 5 de la tarde, según indicó.

El líder partidario sostuvo que los parlamentarios de su agrupación suscribieron previamente un documento en el que se establecieron compromisos sobre su actuación política. Por ello, señaló que la reunión permitirá revisar lo ocurrido y la posición adoptada frente al ministro del Interior.

Sin embargo, al termino de la entrevista el vocero del partido en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, afirmó que Belmont conoce la decisión de la bancada y que apoya la censura contra Astudillo. Asimismo, indicó que esperan conocer la decisión que asumiría la bancada de Ahora Nación.

“Eso ya se aclaró con el señor Belmont. El vocero del Senado, Daniel Barragán, ha conversado con Ricardo Belmont y ya han tomado una posición y, obviamente, está en la misma línea de la decisión que hemos tomado nosotros como bancada”, aclaró.