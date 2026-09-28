Los miembros de mesa designados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán acudir este domingo 4 de octubre a sus respectivos locales de votación para cumplir con la instalación de las mesas de sufragio, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La convocatoria comprende a los nueve ciudadanos seleccionados para cada mesa, entre titulares y suplentes. Su presencia permitirá realizar las tareas previas necesarias para que los electores puedan comenzar a emitir sus votos dentro del horario establecido para la jornada electoral.

Según informó Juan Heredia, vocero de la ONPE, las mesas deben instalarse oportunamente para cumplir con el horario de votación, previsto entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

“Los miembros de mesa reciben el material electoral y luego proceden a instalar la mesa de sufragio para el inicio de la votación”, explicó Heredia en declaraciones a TV Perú.

¿Cuánto es la multa por no cumplir como miembro de mesa?

La ONPE recordó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que no cumplan con esta responsabilidad durante las Elecciones Regionales y Municipales deberán pagar una multa de S/ 275.

Según explicó el vocero del organismo electoral, este monto equivale al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La sanción por no ejercer como miembro de mesa es independiente de la multa electoral que puede corresponder si el ciudadano tampoco acude a votar.

Elecciones 2026: ¿cuánto es la multa por no votar?

La multa por no acudir a votar no tiene un único monto. La sanción depende de la clasificación económica del distrito de residencia del elector.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los montos informados son:

Distrito no pobre: S/ 110.

S/ 110. Distrito pobre: S/ 55.

S/ 55. Distrito en extrema pobreza: S/ 27.50.

“En el país el voto es un derecho y también es un deber, el que no va a votar paga una multa”, señaló Heredia.

¿Cómo votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE explicó también cómo estarán organizadas las cédulas que recibirán los electores durante los comicios del 4 de octubre.

Los ciudadanos de 1,654 distritos que no son capitales de provincia y se encuentran fuera de Lima Metropolitana recibirán una cédula dividida en cuatro columnas para elegir autoridades regionales y municipales.

La columna amarilla corresponde a la elección de gobernador y vicegobernador regional, mientras que la verde permitirá elegir a los consejeros regionales.

La columna rosada estará destinada a la elección del alcalde y regidores provinciales, y la celeste, al alcalde y regidores distritales.

¿Se puede votar por diferentes partidos en una misma cédula?

Sí. La ONPE precisó que cada columna representa una elección independiente, por lo que el ciudadano no está obligado a escoger a una misma organización política en todas ellas.

“Cada columna es una elección independiente. El elector puede marcar con una + o una X el símbolo de su preferencia”, explicó Heredia.

Esto significa que una persona puede votar por una organización política para gobernador y vicegobernador regional y elegir a otra para las autoridades provinciales o distritales.

Asimismo, el elector puede emitir su voto en una columna y dejar otras en blanco sin que ello invalide las elecciones en las que sí expresó una preferencia.

¿Cómo será la cédula electoral en Lima Metropolitana?

La situación será diferente para los electores de los 42 distritos de Lima Metropolitana.

En estos casos, la cédula contará con dos columnas debido a que los ciudadanos deberán elegir autoridades municipales de alcance provincial y distrital.

La ONPE recomendó además revisar la cédula antes de emitir el voto y comprobar que cuente con las firmas correspondientes de los miembros de mesa.

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones regionales?

En las elecciones municipales se declara ganadora a la candidatura que obtenga la mayoría de votos, de acuerdo con la legislación electoral.

En el caso de las elecciones regionales, el candidato a gobernador debe superar el 30 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta.

Si ninguna candidatura alcanza ese porcentaje, deberá realizarse una segunda elección regional entre las candidaturas que correspondan según las reglas electorales.