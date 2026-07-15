La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano y ya no requiere computadoras de alto rendimiento para aprovechar sus capacidades. Actualmente, basta con un teléfono inteligente con acceso a internet para utilizar aplicaciones que ayudan a automatizar tareas, generar contenido, organizar información o resolver dudas en cuestión de segundos.

En ese contexto, especialistas de Bitel recomendaron cinco herramientas de inteligencia artificial disponibles para dispositivos Android e iOS, orientadas a mejorar la productividad, la creatividad y el aprendizaje.

1. ChatGPT: asistencia para escribir, aprender y organizar tareas

ChatGPT es uno de los asistentes conversacionales más utilizados en el mundo. Permite redactar correos electrónicos, resumir documentos, generar ideas, programar, traducucir textos y resolver consultas de forma rápida.

En su versión para dispositivos móviles incorpora un modo de conversación por voz que permite interactuar con la inteligencia artificial de manera fluida, facilitando su uso mientras el usuario realiza otras actividades.

2. Google Gemini: IA integrada al ecosistema de Google

Gemini destaca por su integración con las aplicaciones y servicios de Google.

Desde el celular puede interpretar imágenes utilizando la cámara del dispositivo, traducir textos en tiempo real, explicar ejercicios matemáticos paso a paso e identificar objetos o lugares, ofreciendo respuestas contextualizadas.

3. Perplexity: búsquedas con referencias y fuentes verificadas

Perplexity funciona como un buscador conversacional impulsado por inteligencia artificial.

Su principal característica es que acompaña sus respuestas con enlaces y referencias de las fuentes consultadas, lo que la convierte en una herramienta útil para investigaciones académicas, trabajos universitarios y consultas profesionales.

4. Canva: diseño gráfico impulsado por inteligencia artificial

La plataforma Canva incorporó diversas funciones de IA dentro de su suite Estudio Mágico.

Desde el celular es posible generar textos mediante Escritura Mágica, editar fotografías con Editor Mágico, eliminar objetos, añadir elementos a una imagen o crear ilustraciones a partir de descripciones escritas, simplificando el trabajo de diseñadores y creadores de contenido.

5. Microsoft Designer: creación rápida de contenido visual

Microsoft Designer está orientada a la elaboración de publicaciones para redes sociales, invitaciones, presentaciones, stickers y otros recursos gráficos mediante instrucciones de texto.

La aplicación también incorpora herramientas de inteligencia artificial para eliminar fondos, generar imágenes, crear patrones y optimizar diseños con pocos toques desde el smartphone.

Conectividad para aprovechar las herramientas de IA

El funcionamiento de estas aplicaciones depende, en gran medida, de una conexión estable y de alta velocidad, especialmente cuando procesan imágenes, generan contenido o consultan información en la nube.

Bitel señaló que sus planes incluyen datos 5G ilimitados mientras el usuario permanezca conectado a la red 5G, lo que permite utilizar este tipo de aplicaciones sin consumir los datos base del plan.