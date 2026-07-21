Los teléfonos inteligentes concentran gran parte de la vida digital de las personas: fotografías, correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones bancarias, documentos y conversaciones. Ante este escenario, realizar revisiones periódicas de seguridad se ha convertido en una práctica recomendada para proteger la información personal.

Con ese objetivo, ESET, compañía especializada en ciberseguridad, presentó una guía que propone un chequeo de seguridad de apenas 10 minutos. La iniciativa busca ayudar a los usuarios a identificar riesgos, eliminar vulnerabilidades y fortalecer la protección de sus dispositivos mediante acciones sencillas.

“En 10 minutos y con acciones simples, puedes detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y evitar problemas antes de que ocurran. Y así, reducir muchísimo el riesgo de que toda tu vida digital quede vulnerable”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los 10 pasos para reforzar la seguridad del celular

Minutos 1 y 2: Actualiza el sistema y las aplicaciones

El primer paso consiste en instalar todas las actualizaciones disponibles del sistema operativo y de las aplicaciones. Según ESET, mantener el software actualizado permite corregir vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Minuto 3: Activa un bloqueo seguro

Se recomienda configurar un PIN, contraseña, patrón o autenticación biométrica para impedir el acceso no autorizado al dispositivo. Además, es aconsejable que el bloqueo automático de pantalla se active en el menor tiempo posible.

Minuto 4: Elimina aplicaciones innecesarias

Revisar el listado de aplicaciones instaladas ayuda a detectar programas que ya no se utilizan o que resultan desconocidos. Reducir la cantidad de aplicaciones disminuye las posibles vías de ataque.

Minuto 5: Revisa los permisos de las aplicaciones

No todas las aplicaciones necesitan acceder a funciones como la cámara, el micrófono, la ubicación o los contactos. Desde el menú de privacidad del dispositivo es posible revisar y revocar permisos que no sean necesarios.

Minuto 6: Reduce las conexiones innecesarias

Apagar el Bluetooth cuando no se utiliza y eliminar las redes Wi-Fi públicas almacenadas son medidas que disminuyen la posibilidad de conexiones no autorizadas o interceptación de datos.

Protege tus cuentas y respalda tu información

Minuto 7: Activa la autenticación en dos pasos

La verificación en dos factores (2FA) añade una capa adicional de seguridad para servicios como correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de mensajería y cuentas bancarias, dificultando el acceso de terceros incluso si obtienen la contraseña.

Minutos 8 y 9: Verifica las copias de seguridad

ESET recomienda comprobar que los respaldos automáticos estén activos en servicios como Google Drive o iCloud. Contar con copias recientes permite recuperar información en caso de pérdida, robo o incidente de seguridad.

Minuto 10: Instala una solución de seguridad

El último paso consiste en utilizar una aplicación de seguridad confiable que detecte malware, bloquee sitios de phishing y proteja operaciones bancarias o pagos en línea.

“La ciberseguridad no se trata de soluciones mágicas, sino de pequeños hábitos que pueden hacer una gran diferencia. Un chequeo de seguridad de 10 minutos representa un paso adelante hacia un dispositivo mejor protegido”, concluyó Mario Micucci.

Pequeños hábitos que fortalecen la seguridad digital

ESET recuerda que muchos incidentes de ciberseguridad ocurren por descuidos cotidianos, como instalar aplicaciones desde fuentes no oficiales, utilizar contraseñas débiles o posponer actualizaciones del sistema.

Convertir este chequeo en una rutina periódica puede ayudar a reducir significativamente los riesgos y proteger mejor la información almacenada en el teléfono.