Transporte informal aprovecha para cobrar pasaje elevado ante falta de buses en Arequipa

La falta de unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT) dejó a cientos de pasajeros sin opciones para movilizarse y generó el incremento de tarifas en el transporte informal. Combis pequeñas, conocidas como “loncheritas”, llegaron a cobrar hasta S/4 por recorridos cortos, mientras que los taxis también elevaron sus precios.

Desde las primeras horas de la mañana, las personas que necesitaban llegar a sus centros de trabajo tuvieron que abordar unidades informales que circulaban completamente llenas y pagar tarifas superiores a las habituales.

La escasez de transporte fue más evidente en Cerro Colorado, Cayma y Tiabaya, donde los usuarios tuvieron mayores dificultades para encontrar vehículos que los trasladaran hacia otros sectores de la ciudad.

En Cerro Colorado, algunas “loncheritas” solo lograron avanzar hasta Zamácola. En este sector, manifestantes obligaron a algunos pasajeros a descender de las unidades y bloquearon el paso de las combis para impedir que continuaran hacia otros puntos del distrito.

Los transportistas formales de la concesionaria Cono Norte realizaron piquetes de bloqueo en diferentes puntos de Cerro Colorado.

Una situación similar se registró en Tiabaya, donde colocaron llantas para bloquear la vía y evitar el desplazamiento de las unidades de transporte. Los conductores de la empresa Megabus dejaron de trabajar.

Las concesionarias del SIT dejaron de operar luego de que la Municipalidad Provincial de Arequipa dispusiera que el pasaje vuelva a costar S/1.30.

La paralización de estas unidades dejó a numerosos pasajeros en los principales paraderos, quienes tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos, incluso pagando tarifas más altas por servicios informales y taxis.