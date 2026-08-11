Un estudio global de Kaspersky advierte que el acoso, la vigilancia no autorizada, el doxxing y otras formas de control se trasladan a los entornos digitales. Solo el 32% identifica correctamente qué significa el abuso facilitado por la tecnología.

El 45,7% de los adultos encuestados por Kaspersky experimentó al menos una forma de abuso facilitado por la tecnología durante los últimos 12 meses. Sin embargo, apenas el 32% comprende correctamente qué significa este concepto, según un estudio global de la compañía de ciberseguridad.

La investigación fue realizada entre 7.600 personas de 19 países y analiza conductas abusivas realizadas o intensificadas mediante teléfonos inteligentes, redes sociales y otras plataformas digitales.

¿Qué es el abuso facilitado por la tecnología?

El abuso facilitado por la tecnología, también denominado tech-enabled abuse, comprende conductas como el acoso en línea, la exclusión deliberada, el ciberacoso persistente, la suplantación de identidad y la vigilancia de una persona sin su autorización.

Según Kaspersky, uno de los problemas para identificar estas prácticas es que se producen dentro de espacios digitales utilizados diariamente y no necesariamente dejan evidencias físicas, lo que puede dificultar que sean reconocidas como formas de abuso.

La investigación encontró además que estas situaciones suelen combinarse. Las personas afectadas experimentaron, en promedio, cerca de tres manifestaciones diferentes.

Exclusión, mensajes agresivos y doxxing entre las prácticas reportadas

Entre las situaciones identificadas por el estudio aparecen los bloqueos y exclusiones deliberadas destinados a causar daño, reportados por el 17% de los encuestados, así como mensajes ofensivos o agresivos, mencionados por el 15%.

Alrededor del 9% reportó haber experimentado acoso digital, mientras que un 5% señaló haber sido víctima de doxxing.

Esta última práctica consiste en divulgar información personal de una persona en internet con el propósito de facilitar su exposición, intimidación o acoso.

Stalkerware: programas que permiten vigilar un teléfono

El informe también aborda el stalkerware, término utilizado para describir programas, aplicaciones o dispositivos que permiten vigilar de forma secreta la actividad digital de otra persona.

Una vez instalado en un dispositivo, este tipo de software puede permitir el seguimiento de información como la ubicación, búsquedas en internet, mensajes de texto, fotografías y llamadas, entre otros datos privados.

La vigilancia puede desarrollarse sin que la persona afectada sea consciente de que el programa se encuentra funcionando en segundo plano.

Servicios de doxxing se ofrecen desde US$50 en la dark web

Expertos de Kaspersky Digital Footprint Intelligence identificaron además un mercado de servicios vinculados con la obtención y exposición de información personal en foros de la dark web.

De acuerdo con la compañía, se detectaron ofertas de servicios de doxxing con precios que van desde US$50 hasta US$4.000, además de herramientas destinadas a rastrear personas o extraer información personal.

El hallazgo muestra cómo determinadas formas de vigilancia y exposición de datos pueden comercializarse como servicios por encargo en espacios clandestinos de internet.

Más de 34.000 usuarios afectados por stalkerware

Los registros de Kaspersky indican que más de 34.000 usuarios fueron afectados por stalkerware entre 2024 y 2025.

El acumulado de los últimos cinco años alcanzó los 127.000 usuarios en todo el mundo. Durante 2024 y 2025, la compañía identificó además 33 familias de stalkerware que no había detectado previamente.

Los casos fueron registrados en más de 160 países. Rusia, Brasil e India ocuparon los tres primeros lugares entre los países con mayor número de usuarios afectados durante 2025.

¿Cómo detectar posibles señales de stalkerware?

Kaspersky señala que algunos comportamientos inusuales del teléfono pueden justificar una revisión de seguridad. Entre ellos menciona un consumo acelerado de batería, incrementos inesperados en el uso de datos o la aparición de aplicaciones desconocidas.

Sin embargo, detectar una aplicación sospechosa no significa que deba eliminarse inmediatamente. En situaciones en las que exista riesgo de violencia o acoso, retirar el programa podría alertar a la persona responsable de la vigilancia.

La recomendación es buscar asistencia desde un dispositivo que no esté siendo monitoreado y recurrir, cuando corresponda, a organizaciones especializadas en violencia de pareja o digital, servicios de atención a víctimas o autoridades competentes.

También se recomienda cambiar las contraseñas desde un dispositivo confiable, utilizar claves diferentes para cada servicio y activar la autenticación en dos pasos.

Kaspersky participa en coalición contra el stalkerware

Kaspersky es uno de los diez miembros fundadores de la Coalition Against Stalkerware, iniciativa internacional creada en noviembre de 2019 para enfrentar el uso de estas tecnologías como herramientas de vigilancia, acoso y abuso.

La organización reúne a empresas de seguridad informática, organizaciones que trabajan con víctimas y supervivientes de violencia, defensores de derechos digitales y otras instituciones.

Su trabajo incluye la elaboración de criterios para detectar stalkerware, la capacitación de organizaciones que atienden a víctimas y la sensibilización sobre los riesgos asociados con la vigilancia digital no consentida.